’Bir Erenin İzinde: Sezai Karakoç’ adlı panel NEVÜ’de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) ’Bir Erenin İzinde: Sezai Karakoç’ adlı panel düzenlenecek.

NEVÜ Önce İnsan Kulübü tarafından düzenlenen panele; ’Türkiye’nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat’, ’Toplumsal Değişme ve Din’ kitaplarının yazarı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş moderatör, ’Diriliş Taşları; Sezai Karakoç’un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar’, ’Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu’ eserlerinin yazarı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi; Prof. Dr. Münire Kevser Baş ile Sezai Karakoç üzerine çalışmaları ile tanınan ve ’Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç’ adlı kitabın yazarı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş konuşmacı olarak katılacak. Merhum Sezai Karakoç’un hayatı, felsefesi ve eserlerinin ele alınacağı ’Bir Erenin İzinde: Sezai Karakoç’ adlı panel, 11 Mart 2022, saat 14:00’de NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek olan panel; üniversitenin kurumsal YouTube canlı yayın adresi: https://www.youtube.com/watch?v=S-CD52Xd1K4 üzerinden takip edilebilecek.