Belediye Meclisi toplandı

Nevşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda; Encümen ve İhtisas Komisyonu Üyelikleri için seçim yapıldı.

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonun da Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan’ın yanı sıra yanı sıra AK Parti, MHP, İyi Parti ve bağımsız meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği 1 yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine yeniden Encümen Üye Seçimi yapıldı. Gizli oy ile gerçekleştirilen seçim sonucunda encümen üyeliklerine Nafiz Dirikoç, Ahmet Ağır ve Ünal Kalfaoğlu seçildi. Toplantıda ayrıca; meclis üyeleri arasından İhtisas Komisyonları üye seçimleri de yapıldı.

Nevşehir Belediyesi’nin 2022 Bütçe Yılı Faaliyet Raporlarının da görüşüldüğü toplantı ardından diğer gündem maddelerinin oylanması ile sona erdi.