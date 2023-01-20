Belediye Başkanından esnaflara ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde yeni açılan işyerlerini ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde yeni açılan işyerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Sohbet ettiği esnaflar ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Esnafın bir kentin can damarı olduğunu belirten Savran, kentte her yeni açılan işletmeden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.