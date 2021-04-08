Belediye Başkanı Savran, MHP ve BBP’yi ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, MHP ve BBP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde Nevşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır ile birlikte ilk olarak MHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu. Burada İl Başkanı İlhan Kaya ve Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Savran, belediyenin çeşitli projelerine ilişkin istişarelerde bulundu. Belediye Meclisi çatısı altında MHP’li üyeler ile birlikte Nevşehir’e hizmet etmek için birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Savran, “İnşallah hep birlikte ülkemizi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna kavuşturacağız. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

MHP İl Başkanı Kaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Savran’a teşekkür etti.

BBP İl Başkanlığı’na ziyaret

Savran ve Meclis 1. Başkanvekili Ağır, daha sonra BBP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı teşkilatını ziyaret etti. Savran, burada da İl Başkanı Yılmaz Osma ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. BBP il ve merkez ilçe teşkilatı yöneticileri ile bir süre sohbet eden Başkan Savran karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.