Belediye Başkanı Savran, Hacıbektaş’ta fidan dikim etkinliğine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Hacıbektaş Kaymakamlığı ve Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Hacı Bektaş Veli’nin ölümünün 750. Yılı nedeniyle 2021 yılının ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Hacıbektaş ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Hacıbektaş Kaymakamlığı ve Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ilçede bulunan Kadıncık Ana Türbesi bahçesinde gerçekleştirildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’un katıldığı etkinlikte 500 adet karadut ve alıç fidanı toprakla buluşturdu. Vali Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri fidan dikiminin ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kadıncık Ana Türbesi’ni gezdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ olarak ilan edilmesinden son derece mutlu olduklarını söyledi.

Bunun Hacıbektaş ve Nevşehir’in tanıtımı açısında da son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Savran, “13. yüzyıla damgasını vuran, düşünce dünyası ve inanç önderliği bakımından örnek teşkil eden Hacı Bektaş Veli, Anadolu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada saygıyla anılıp, kendinden sonraki nesillere ışık olmayı sürdürüyor” dedi.