Bekir Develi NEVÜ’de ‘Fabrika Ayarı’ adlı söyleşide bulundu

Ünlü Yazar ve Televizyon Programcısı Bekir Develi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘Fabrika Ayarı’ adlı söyleşide bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Çınaraltı Gençlik Söyleşileri’ kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen ve konuşmacı olarak Ünlü Yazar ve Televizyon Programcısı ‘Bekir Develi’yle Fabrika Ayarı’ konulu söyleşi programı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, protokol üyelerinin, davetlilerin yanı sıra yoğun bir öğrenci katılımı oldu.

Yaşadığı ve hayatında iz bırakan trajikomik hikayeleri katılımcılarla paylaşarak programın oldukça keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan Yazar ve Televizyon Programcısı Bekir Develi, gençlere farklı bir bakış açısı geliştirerek hayata ve kişilere yaklaşımlarının daha olumlu olması gerektiğine dair bazı tavsiyelerde bulundu. Develi “Siyasi ve dünya bakışımız ne olursa olsun bizim bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımızı okutan ve bu vatana, bu millete artı değeri olan herkesi istinasız, amasız ve fakatsız sevmeliyiz” dedi.