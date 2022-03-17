Başkan Savran’dan Kapadokya Teknopark’a ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kapadokya Teknopark’ta incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsünde 35 firmanın teknoloji tabanlı Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü Kapadokya Teknopark’ı ziyaret etti. Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki firmaları ziyaret eden Savran, merkezde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Genel Müdür Bilgin Yazlık’tan bilgiler aldı. Yazlık, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark)’ların; araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezi olduğunu ve Kapadokya Teknopark’ın 2018 yılında kurulduğunu belirtti. Merkezde; üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı oluşturmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamanın hedeflendiğini ifade eden Yazlık, şuan 35 firmanın burada teknoloji tabanlı Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti. Yazlık, yazılım, bilgisayar ve iletişim, elektronik, medikal, sağlık ve tarım alanında projeler gerçekleştiren Kapadokya Teknopark’ta turizm, jeotermal enerji, tarım, gıda ve maden alanlarına da yoğunlaşmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Teknopark içerisindeki firma yöneticileri ile bir süre sohbet eden Savran ise; turizm başta olmak üzere, tarım, hayvancılık, sıcak hava balonu üretimi, ponza ve metal işleme sanayinde önemli bir potansiyele sahip olan Nevşehir’de, Kapadokya Teknopark sayesinde bu potansiyelin kente belirgin olarak katma değer sağlamasına yönelik çalışmalar yürütülmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.