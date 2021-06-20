Başkan Savran’dan bisikleti çalınan çocuğa sürpriz hediye

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bisikleti çalınan 8 yaşındaki Berat’ı ziyaret edip, bisiklet hediye etti.

Nevşehir’in 350 Evler Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde bıraktığı bisikleti kimliği belirsiz kişilerce çalınan İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Berat’ın annesi Seher Baytar bir haber sitesine attığı mesaj ile çocuğunun bisikletinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. İnternet sitesindeki haberi okuyan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, minik Berat’a büyük bir sürpriz yaptı. Hafta sonu Berat Baytar ve ailesini ziyaret eden Başkan Savran, beraberindeki getirdiği yeni bir bisikleti kendisine hediye etti.

Başkan Savran’ın elindeki bisikleti gören Berat ise büyük sevinç yaşadı. Kendisine sarılarak teşekkür eden Berat ile bir süre birlikte vakit geçirerek mutluluğuna ortak olan Savran, ayrıca mahalledeki çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. Haberi okuduğunda Berat’ın çok üzüldüğünü düşündüğünü belirten Savran, “Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer. Bugün Berat’ı mutlu ettik ama karşılığında da bir söz aldık. Kendisi derslerine çok çalışacak ve o da eğitimdeki başarısıyla hem ailesini hem de bizleri mutlu edecek” dedi.

Anne Seher Baytar ise, çocuğunun çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet alan Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.