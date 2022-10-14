Başkan Savran mahalle ziyaretlerinde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Cevher Dudayev Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallede gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde gören Başkan Savran, mahallede gerçekleştirilecek olan yeni çalışma alanlarını da gezdi. Mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet eden Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Savran; “Cevher Dudayev Mahallemizin altyapı problemlerinin yanı sıra yol, yaya kaldırımı ve park konusunda da sıkıntıları vardı. Tüm ekiplerimizle bu yaz burada yoğun bir mesai geçirdik. Çok şükür el attığımız tüm cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yaptık. Gerek altyapısı gerekse de üstyapısı ile mahallemiz modern bir görünüme kavuştu. Vatandaşlarımızın yapılan bu işler karşısında memnuniyeti bizim en büyük ödülümüz. Verdikleri desteklerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Daha burada yapacağımız çok çalışmamız var” dedi.