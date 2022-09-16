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Başkan Savran, Lale Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cuma Namazı sonrasında Lale Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.
NEVŞEHİR 16.09.2022, 17:31
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cuma Namazı sonrasında Lale Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya geldi.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cuma Namazını Lale Sanayi Camiinde kıldıktan sonra Lale Sanayi Sitesi esnaflarıyla buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin de katıldığı programda esnaflarla birlikte öğle yemeği yiyen Savran, yemek sonrasında esnaflarla sohbet etti.
Esnafların talep ve önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandıran Savran, yeni sanayi sitesi projesi içinde esnaflarla istişarelerde bulundu.
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