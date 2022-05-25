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Başkan Savran: "İftiracılara, korkaklara ve hainlere meydanı bırakmayacağız"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Hiçbir zaman iftiracılara, korkaklara ve hainlere meydanı bırakmayacağız. Onlara rağmen çalışmaya, hizmet üretmeye, halkımızın mutluluğu için çabalamaya devam edeceğiz.” dedi.

NEVŞEHİR 25.05.2022, 16:32
Başkan Savran: "İftiracılara, korkaklara ve hainlere meydanı bırakmayacağız"

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Hiçbir zaman iftiracılara, korkaklara ve hainlere meydanı bırakmayacağız. Onlara rağmen çalışmaya, hizmet üretmeye, halkımızın mutluluğu için çabalamaya devam edeceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay’ın açıklamalarındaki iddiaları cevaplandıran Savran, şöyle konuştu;

“Bir süredir Nevşehir kamuoyunu meşgul eden gereksiz ve seviyesiz spekülasyonlardan uzak kalma çabamıza rağmen sürekli yanlış iddialarla kurumuzun ve şahsımın itham edilmesinden dolayı sessiz kalamadım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ömer Ay, birtakım açıklamalar yapmıştı ve bu açıklamalara cevap vermiştim. Dün yaptığı açıklamalarda ise tekrar yanlış bilgilerle benim hatalı konuştuğumu ve belediyemizi zarara uğrattığımı iddia ederek birtakım talihsiz açıklamalar yapmıştır. Birincisi; Nevşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanı ve belediye ile ilgili soruşturmalar. Söz konusu soruşturma ile ilgili valilik makamı tarafından belediyemizden Kasım 2018 tarihinde bilgi ve belge istenmiş olup Aralık 2018 tarihinde bu bilgi ve belgeler ilgili makama sunulmuştur. Takip eden tarihlerde, 2019 ve 2020 yıllarında konuyla ilgili başka dosyalar ve araştırmalar, müfettiş incelemeleri yapılmıştır. Hatta benim başkanlığım döneminde de bu konuyla ilgili müfettiş incelemesi belediyemizde gerçekleşmiştir. Gelen müfettişe tüm bilgi ve belgeler sunulmuş ve soruşturma devam etmektedir. Yargı süreci devam eden bu konuyla ilgili olarak spekülasyon yapmak, kişilik haklarının korunması ve kânuna aykırı davranışlarda bulunmamak adına belgeleri kamuoyu ile paylaşamıyoruz. Ancak isteyen herkes hukuki çerçevede bu belgelere ulaşabilir. Biz hiçbir zaman belgeye dayanmayan, doğruluğu ispat edilmeyen iddialarla ortaya çıkmadık, çıkmayacağız. Doğruluğu teyit edilmemiş birçok iddialar var ortada. Bu iddialar üzerinden spekülasyon yapmaya hiç niyetim yok. Zaman her şeyin doğrusunu gösterecek inşallah. Ancak burada saygı ve üslup konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Öncelikle hepimizin annesi, bacısı, eşleri olan kadınlar hakkında ‘değiştirme’, ‘koleksiyon’ gibi herhangi bir meta, obje, affedersiniz bir malı andıran ifadeler kullanılması son derece talihsizdir. Ayrıca yine doğruluğu ispat edilememiş iddialar üzerinden kişilerin ismini geçirerek spekülasyon yapılması ne kadın onuruna ne de insan onuruna yakışmaz. Bu konuyla ilgili tüm vatandaşlarımızı, başta kendisi de bir kadın olan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i tepki göstermeye davet ediyorum. Türk aile yapısının temeli olan, kutsal evlilik kurumunun gayet lakayıt tavır ve sözlerle söz konusu spekülasyonların içinde geçirmekte büyük bir talihsizliktir. Bunlar toplumun vicdanını yaralayan hareketlerdir. Kendisine bu hareketlerden kaçınmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğer konu; belediyemizin hizmetlerini sürdürürken yaptığı ihaleler ile ilgili asılsız iddialar ve açıklamalar. Bir önceki açıklamasında bizi usulsüz ihale yapmakla suçlayan Ay’ın, bu ihalenin sonuçlanmadığını ve iptal edildiğini bizim tarafımızdan öğrendikten sonra dünkü açıklamasında ‘zamanında yapılmayan yatırımlar yüzünden kurum zarara uğratıldı’ demesi de tutarsızlığının bir göstergesidir. Dünkü açıklamalarında yerel medya mensupları ve emekçileri hakkında kullanmış olduğu ifadelerde oldukça talihsizdir. Nevşehir’de çoğu zaman zor şartlar altında, imkânsızlıklarla mücadele eden ve kamuoyunu bilgilendirmek adına kendilerini feda eden, durmadan çalışarak emek veren medya mensuplarını bu şekilde yaftalaması, onlar hakkında talihsiz konuşması çok üzücü. Bu konuyla ilgili kişi ve kurumların da tepki göstereceğini düşünüyorum. AK Parti mensubu bir belediye başkanı olarak partimden, teşkilatımdan ve liderimden gurur duyuyorum. AK Partili bir belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırımı gözetmeksizin vatandaşlarımıza eşit yaklaştığımızı ve onların iyiliği, mutluluğu için, onların daha güzel bir şehirde yaşaması için çalıştığımızı şimdiye kadar gösterdik bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Her zaman iyilikten yana olacağımızı, dürüstlükten yana olacağımızı, iyilikte ve hizmette yarışacağımızı tekrar taahhüt ediyorum. Bu şehri seven insanları bu şehirde siyaset yaparken seviyesiz üslup ve spekülasyonlar yerine hizmette ve iyilikte yarışmaya davet ediyorum. Nevşehir için durmadan ve yılmadan çalışacağız. Hiçbir zaman iftiracılara, korkaklara ve hainlere meydanı bırakmayacağız. Onlara rağmen çalışmaya, hizmet üretmeye, sizlerin mutluluğu için çabalamaya devam edeceğiz.”

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