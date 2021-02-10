Başkan Savran, Hayvan Kasabasında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sokak hayvanlarına yönelik bakım, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerinin verildiği Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Nevşehir Hayvan Kasabası’nda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Nevşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen seçimle Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Mehmet Savran, bir yandan makamında tebrikleri kabul ederken bir yandan da belediyenin dış birimlerini ve çalışma alanlarında incelemelerde bulunup esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Son olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında bulunan Hayvan Kasabası’nı ziyaret eden Başkan Savran, merkezde sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Köpek ve kedilerin yaşam alanlarını gezen Savran, bir süre yavru köpeklerle ilgilendi.

Nevşehir’in sokak hayvanlarına yönelik Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahip olduğunu ve tesis içerisinde sokak hayvanlarına yönelik barınma, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerinin verildiğini kaydeden Savran, tüm hayvanseverleri tesisi gezmeye davet etti.