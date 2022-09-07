Başkan Savran eğitimciler ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin eğitime ve gençlere olağan desteğini arttırarak sürdüreceğini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi tarafından düzenlenen ‘1 Konu 1 Konuk’ programına katıldı. Şube binasında düzenlenen toplantıda eğitimcilerle bir araya gelen Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi’nin eğitim faaliyetleri hakkında sohbet etti. Eğitimin bir toplumun gelişmesindeki en önemli yapı taşı olduğunu ifade eden Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini vurguladı. Ana sınıfından liseye kadar tüm kademelerde öğrencilerin eğitim hayatında onların en büyük destekçilerinden biri olduklarını ifade eden Savran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kanalıyla geçtiğimiz yıl yıl içerisinde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz olarak yaklaşık 80 bin adet soru bankası ve yardımcı ders kitabı dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve düzenledikleri online ve yüz yüze deneme sınavları ile de öğrencilere sınav alışkanlığı kazandırmada önemli bir rol üstlendiklerini kaydetti. Bunun yanında öğrencilere her yıl binlerce ücretsiz kitap dağıtımı yaparak kırtasiye desteğinde de bulunduklarını söyleyen Savran, düzenledikleri kitap fuarları sayesinde de öğrencileri Türkiye’nin ünlü yazar ve yayınevleri ile buluşturduklarını anlattı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün de hem gençler hem de eğitim önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Savran, bu yıl başlattıkları Gönüllülük Projesi’nin ise tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Proje ile birlikte gönüllülerin bir araya gelerek İlkokul öğrencileri için ücretsiz kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Savran, “Proje ile sadece il merkezi değil köy okullarındaki çocuklarımıza da dokunuyoruz. Artan gönüllü sayımız ile birlikte yeni eğitim öğretim yılında yine önemli faaliyetlere imza atmaya hazırlanıyoruz. Bunun yanında üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için düzenlediğimiz yaz kampları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumak isteyen gençler için açtığımız ücretsiz hazırlık kursları ve Lise-ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik KPSS Genel Tekrar Kampı düzenlendik. Uzman rehber ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdiğimiz YKS rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmetinden yüzlerce öğrencimiz faydalandı. Bugüne kadar 20 bin kişiye ücretsiz eğitim imkânı tanıyan KAPEM’de kısa süre içerisinde 50. Dönem kurslarımızı açacağız.” dedi.

Savran daha sonra Paşakonağı içerisinde açılacak olan kütüphane hakkında eğitimcilere bilgi vererek sorularını cevaplandırdı.