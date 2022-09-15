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Başkan Savran, çalışma alanlarını inceledi
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.
NEVŞEHİR 15.09.2022, 14:55
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli belediye birimlerinin mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Başkan Savran, son olarak 350 Evler Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’ndeki belediye çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Savran’a mahalle gezileri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol eşlik etti.
Çalışma alanlarında görevli belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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