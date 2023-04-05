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Başkan Savran çalışma alanlarında incelemelerde bulundu
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET SAVRAN, BELEDİYE EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.
NEVŞEHİR 05.04.2023, 17:36
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savrfan, Güzelyurt Mahallesi’nde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım, park yenileme, peyzaj ve kaldırım bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile gittiği çalışma alanlarında, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler alan Savran belediye personellerine kolaylıklar diledi.
İŞncelemeleri sırasında mahalle sakinleri ile de sohbet eden Savran, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.