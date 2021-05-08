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Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek Kadir Gecelerini kutladı.

NEVŞEHİR 08.05.2021, 17:33
Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek Kadir Gecelerini kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde kurulan Pazar yerinde incelemelerde bulundu. Alınan tedbirlere ilişkin zabıta ekiplerinden bilgiler alan Savran ardından esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Savran pazar yerindeki incelemelerinin ardından beraberinde Başkan Yardımcıları Furkan Feralan ve Nafiz Dirikoç ile birlikte Bekdik Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Savran, karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik eden Savran, “Bin aydan hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmayı nasip ettiği için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır” dedi.

Savran, “Dünya ve Türkiye, pandemiyle mücadele ediyor ve bu sebeple Ramazan ayı boyunca pandemi tedbirleri nedeniyle aynı sofralarda iftar yapamadık, teravihlerde omuz omuza saf tutamadık, sahur vakitlerinde buluşamadık. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının da bitmesi için bu mübarek gecede ellerimizi Yüce Allah’a açıp dua edecek ve mağfiret dileyeceğiz” diye konuştu.
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