Başkan Savran, başarılı haltercileri ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, katıldıkları Dünya, Avrupa ve Türkiye Halter Şampiyonalarında derece elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcularını kabul etti. Başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün haltercileri Yasin Mert Gürel, Hatice Kızmaz, Yaşar Karaca ve Furkan Orhan ile antrenörleri Burak Erdoğan’ı başkanlık makamında konuk etti.

Savran, “Bu şehrin gençlerine ve spora desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Sporcular ve antrenörleri ile bir süre sohbet eden Savran, geçtiğimiz aylarda Kırıkkale ilinde yapılan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğu, Meksika’da gerçekleştirilen IWF Yıldızlar Dünya Şampiyonasında silkme kategorisinde dünya ikincisi, Polonya’da yapılan EWF Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında silkmede Avrupa rekoru kırarak Avrupa şampiyonluğu, toplamda ise Avrupa ikinci, Karaman’da yapılan Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Yaşar Karaca,U15 Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye ikincisi ve EWF U15 Avrupa Halter Şampiyonasında koparma, silkme ve toplamda Avrupa ikincisi olan Furkan Orhan, Minikler 1. Etap Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü, Okullar arası Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye ikincisi ve Minikler 2. Etap Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Yasin Mert Gülen, Minikler 1. Etap Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü ve Minikler 2. Etap Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Hatice Kızmaz’ı tebrik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar’ın da bulunduğu ziyarette genç sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını belirten Savran, sporcuların başarılarında büyük emekleri olan antrenörleri, aileleri ve kulüp yöneticilerini de kutlayarak teşekkür etti.

Birçoğu milli takım forması giyen haltercilerden önümüzdeki dönemde de önemli başarılar beklediklerini ve onlara güvendiğini vurgulayan Savran yaptığı yazılı açıklamada, “Sizler bu başarılarınızla birçok arkadaşınıza örnek oldunuz. Nevşehirli gençlere destek verildiğinde, onların ellerinden tutulduğunda memleketi ve ülkesi için neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Bizlere yaşattığınız gurur ve mutluluğun tarifi yok. Sadece bu şehrin bir belediye başkanı olarak değil, sizlerin bir ağabeyi olarak her zaman yanınızda olacağım. Sadece halter için değil bu şehirde spor yapmak isteyen tüm çocukların, gençlerin yanında biz olacağız.” dedi.