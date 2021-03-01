Başkan Savran, 20 Temmuz ve Bahçelievler Mahallelerinde incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR(İHA) Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarındaki incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Haftanın ilk günü 20 Temmuz ve Bahçelievler Mahallelerine giderek vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Savran, “Şehrimizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Haftanın ilk iş günü mesaisinde 20 Temmuz ve Bahçelievler Mahallelerini ziyaret eden Başkan Savran, mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Savran, ziyaretlerde hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerinde Başkan Savran’a, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ayşe Bilgiç, Belediye Meclis Üyesi Erhan Kartal, Belediye Meclis Üyesi Esma Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Uygur Mustafa Aşıcı ile 20 Temmuz Mahallesi Muhtarı Veli Kırşehirli’de eşlik etti.

Göreve geldiği günden bu yana üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesinin katılımcı belediyecilik olduğunu belirten Başkan Savran, “Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Hizmet ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla bütün mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar, esnaflar ve mahalle sakinleri ile araya geleceğini kaydeden Savran, “Amacımız Nevşehir’in sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır.” şeklinde konuştu.