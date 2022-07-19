Başkan Parmaksız Nevşehir’in il oluşunun yıl dönümünü kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir’in il oluşunun 68. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Parmaksız mesajında; “Nevşehir ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen (Farsça Katpatuka) Kapadokya Bölgesinin merkezinde yer alır. Nevşehir hem tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi eser ve kültürel varlığa, hem de volkanik dağlarla çevrili olması nedeniyle oluşan eşsiz tabiat harikası güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahiptir. Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile il statüsüne kavuşturulmuştur. Nevşehir’imiz, il oluşunun 68. yıl dönümünde sahip olduğu doğası, turizmi, ekonomisi, tarımı, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru sağlam ve emin adımlarla ilerlemektedir. Nevşehirimiz köklü tarihi, kültürel mirası, zengin doğal güzellikleri ve bereketli topraklarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin başlıca görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehir ilimizin 68. yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı