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Balkon demirlerine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir’de bir apartman dairesinin balkon demirlerine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

NEVŞEHİR 08.05.2021, 11:30
Balkon demirlerine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir’de bir apartman dairesinin balkon demirlerine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

350 Evler Mahallesi Türbe Sokak’ta bulunan bir apartmanın 1. katındaki dairenin balkon demirlerine bir kedinin sıkıştığını fark eden apartman sakinleri kendi çabaları ile kediyi kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balkona yangın merdiveni uzatarak mahsur kalan kediyi kurtardı.

Ev sahibi ve mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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