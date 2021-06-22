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Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

NEVŞEHİR 22.06.2021, 12:40
Bağ evinde 17 gram uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir bağ evinde 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında E.A., M.E. ve B.S.’nin bağ evinde ve üzerlerinde yapılan aramada 16 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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