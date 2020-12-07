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Avanos’ta sahte alkol operasyonu düzenlendi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonu sonrasında 237 litre kaçak şarap ele geçirildi.

NEVŞEHİR 07.12.2020, 12:27
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Avanos’ta sahte alkol operasyonu düzenlendi
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen sahte alkol operasyonu sonrasında 237 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan bir evde yapılan aramada 2 adet alkol yapımında kullanılan düzenek, 237 litre şarap, 430 adet mantar tıpa, 11, 5 litre rakı, 21 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Ev sahibi İ.S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli sahsa 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununu ve 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanununa muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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