Avanos Güzel Sanatlar MYO Öğrencilerine ’Gençlik ve Güvenli Gelecek’ eğitimi verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliğince hazırlanan ’Gençlik ve Güvenli Gelecek’ isimli eğitim verildi.

Eğitimde emniyet müdürlüğü personelleri öğrencilere; terörün tanımı, örgütlerin eleman temin yöntemleri, bağımlılık yapan maddeler ve sağlıklı sosyal medya kullanımı konuları üzerine sunumda bulundu. Eğitim sonunda ayrıca Emniyet personeli tarafından, öğrencilere çeşitli materyaller hediye edildi.