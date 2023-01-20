’Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ Tiyatro Oyunu NEVÜ’de Sahnelendi

Güngör Dilmen’in yazdığı ve Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği ’Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahnelendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından sergilenen tiyatro oyununa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrencilerinin yanı sıra tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ’de her ay düzenli olarak temsil verilmesi kararının ardından 2022-2023 eğitim - öğretim yılının beşinci tiyatro gösterimi ’Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı. Tiyatro sonunda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte tiyatro ekibini tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin tiyatro gösterimlerinin her ay düzenli bir şekilde halka açık olarak devam edeceğini söyledi. Aktekin; “Biz üniversite olarak başta öğrencilerimizin eğitimleri olmak üzere kendilerini sosyo-kültürel anlamda geliştirmelerine de büyük önem veren bir üniversiteyiz. Bu çerçevede gerek üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüp ve topluluklarımız aracıyla, gerekse üniversite dışı paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Diğer taraftan Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ çerçevesinde ’Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak toplumsal sorumluluklarımızın da bir gereği olarak başta bulunduğumuz şehir olmak üzere, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma ihtiyaçlarına yönelik çeşitli proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzaladıkları protokol çerçevesinde tiyatro gösterimlerinin bundan sonra da halka açık olarak devam edeceğini belirten Rektör Aktekin, tüm tiyatro severleri tiyatro gösterimlerini izlemeye davet etti.