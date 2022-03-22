Armağan Çağlayan Kapadokya Üniversitesi’nin konuğu oldu

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ’Lisansüstü Seminerleri’, televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan’ı konuk etti.

Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp’te bulunan Mustafapaşa yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Binası Konferans Salonu’nda yapılan seminerin moderatörlüğünü, Dr. Öğretim Üyesi Duygu Bora yaptı. Çağlayan; ’Medya ve Kültür Üzerine’ başlıklı semineri ile televizyonculuk ve dijital medya kariyeri hakkında bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktardı. Aynı zamanda Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi olan Çağlayan, iş yoğunluğuna rağmen sürekli öğrenme çabasında olma motivasyonunun, meraklı oluşuyla ilgili olduğunu belirtti.

Çağlayan: "Dijital medyayı avantajlı görüyorum"

Seminer sonunda öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Çağlayan, “Sürdürülebilirlik çerçevesinde geleneksel medyanın öneminden çok, doğru insanların doğru mesajlarla kitleleri etkileyebileceğini düşünüyorum” dedi. Dijital mecraların çeşitliliğinin arttıkça insanların daha fazla seçeneğinin olduğunun altını çizen Çağlayan, “Bu bakımdan yeni nesil medya son derece önem arz ediyor. İnsanlar beğendikleri ya da ihtiyaç duydukları yapımlara yöneliyor. Etkileşim olarak da bir adım önde olan yeni nesil medya, izleyici için cazip hale geliyor.” diye konuştu. Çağlayan, eğitim konusunun ise medya ya da televizyoncuların değil; devletin bir görevi olduğunu açıkladı.

Çağlayan, ’Medya ve Kültür Üzerine’ semineri öncesinde Kapadokya Üniversitesi hocalarıyla birlikte Mustafapaşa’daki tarihi binaları ve üniversite dersliklerini de gezerek, Birleşmiş Milletler tarafından ’En İyi Turizm Köyü’ ilan edilen Mustafapaşa köyü hakkında bilgiler aldı.