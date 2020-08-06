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Arı: "Bu şehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

NEVŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI’NIN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI. TOPLANTI ÖNCESİNDE MECLİS ÜYELERİNE BELEDİYENİN SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARA VE ÇEŞİTLİ PROJELERE İLİŞKİN BİLGİLER VEREN BAŞKAN ARI, “ŞEHRİMİZ İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECAN VE AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ” DEDİ.

NEVŞEHİR 06.08.2020, 08:46
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Arı: "Bu şehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı toplantısı, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde meclis üyelerine belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara ve çeşitli projelere ilişkin bilgiler veren Başkan Arı, “Şehrimiz için ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos Atı Olağan Toplantısı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde oturumun yapıldığı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edilirken meclis üyeleri toplantıya maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, meclis üyelerine belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalara ve projelere ilişkin bilgiler vererek sorularını cevaplandırdı.

Seçimlerinin ardından göreve gelmeleri ile birlikte Nevşehir için birçok önemli karaların alındığı belediye meclisinde tüm üyelerin uyum içerisinde bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Arı, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti. Arı, “Hepimizin ortak amacı bu şehre hizmet etmek. Bunun için belediye meclisimizde bu şehre değer katacak birçok önemli çalışmayı ele alıyoruz. Bu şehrin hak ettiği hizmetleri alması ve marka bir şehir olması hepimizin ortak kaygısı olmalı. Nitekim bunu bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gördük. Meclis üyelerimize farklı partilerden olmasına karşın, şehrin kaderini etkileyecek konularda gösterdikleri tutum ve uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.,

Daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi hakkında açıklamalarda bulunan Arı, kısa sürede binlerce yerli turist tarafından ziyaret edilen bölgenin sadece Nevşehir il merkezine değil hem bölge hem de ülke turizmine de ciddi katkılar sunacağını ifade etti. Kale etrafındaki bölgede henüz sadece birinci etabın turizme açıldığını bunun daha bir başlangıç olduğunu kaydeden Arı, bölgenin 2. Etabı için yap-işlet-devret ve hasılat paylaşımı yöntemi ile yıl sonunda ihale gerçekleştirileceğini açıkladı. Bölgenin ikinci etabının büyük ses getirecek bir proje ile turizme kazandırılacağını müjdeleyen Arı, bu bölgenin şehir ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunacağını vurguladı.

"Belediye binasının takası”

Yeni belediye hizmet binasının Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Binası olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi arasındaki takas işlemlerinin geçtiğimiz haftalarda sonuçlandığını hatırlatan Arı, gerçekleşen takas ile birlikte söz konusu bina karşılığında Eski SSK Hastanesi, İl Halk Kütüphanesi ve Müze Müdürlüğü binalarının ve arsalarının mülkiyeti ve Paşakonağı’nın kullanım tahsisinin Nevşehir Belediyesi’ne geçtiğini söyledi. Nevşehir Belediyesi’nin burada çok karlı bir takas işlemi gerçekleştirdiğini ifade eden Arı, takas ile birlikte ayrıca Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kilise’nin restorasyon çalışmalarının da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi. Arı, “Bizim tek derdimiz bu şehre hizmet etmek. Bunun için şehre değer katacak projeleri birer birer hayata geçirirken kimsenin ne dediğine bakmıyor gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, bundan sonraki çalışmalarla da bunu sürdürüp Nevşehir’i daha iyi yerlere getireceğiz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan” diye konuştu. Bu takasın ardından Gülbahçe ile birlikte Paşakonağı ve yanındaki eski Sağlık İl Müdürlüğü binalarının olduğu bölgenin kadınlar ve gençlere önemli hizmetler sunacak bir merkez haline geleceğini ifade eden Arı, bu bölgede Uluslararası Gençlik Akademisi, Kadın İstihdam Merkezi ve Aile Danışma Merkezi projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Arı, 350 Evler Mahallesi’ndeki eski SSK Hastanesi binasının nasıl değerlendirileceği konusunda ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“Nevşehir’in en büyük parkı Cevher Dudayev Mahallesine yapılacak”

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Orman Genel Müdürlüğü’ne verilen Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki 10 bin metre karelik arsanın da geçtiğimiz günlerde yeniden Nevşehir Belediyesi’ne kazandırıldığını ifade eden Arı, Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) binası yanında bulunan 10 bin 825 metre kare büyüklüğündeki arsanın nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler verdi. Takas ile ilgili tapu devir işlemleri tamamlanan söz konusu arsanın ikiye bölüneceğini ve bir bölümüne TÜİK binasının yapılacağını belirten Arı, arsanın diğer bölümüne ise Nevşehir’in en büyük parkını yapacaklarını müjdeledi. Arı: “Bizlere her koşulda inanan ve destek veren halkımıza teşekkür ederim. Onların sevgisine ve güvenine layık olabilmek için 7 gün 24 saat hiçbir mazeret üretmeden çalışıyoruz. Onların bize verdikleri bu emanete sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu da onlardan biriydi ve bizim için, belediyemiz için çok önemliydi.” diye konuştu.

“Altyapı çalışmaları sürecek”

Konuşmasının son bölümünde altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Arı, kısa sürede milyonlarca liralık harcama yaparak şehrin birçok noktasında altyapı ve üstyapı problemini ortadan kaldırdıklarını söyledi. ‘Nevşehir’in geleceğine yatırım yapıyoruz’ diyen Arı, şu anda Nar Yolu Sokak’ta çalışan belediye ekiplerinin bu bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yenileyerek ilk kez yağmur suyu hattı döşeyeceğini ve sonrasında sıcak asfalt seriminin gerçekleştirileceğini anlatan Arı, altyapı ve üstyapı çalışmalarının daha sonra Yunus Emre Caddesi’nde süreceğini açıkladı.

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