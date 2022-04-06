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Aranan 2 firari jandarmadan kaçamadı
Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı
NEVŞEHİR 06.04.2022, 12:02
Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı
Edinilen bilgiye göre Jandarma, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S’yi Gülşehir ilçesinde, aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan H.Ö.’yü Acıgöl ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.