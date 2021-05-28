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Aracının lastiği patlayan yaşlı adamın yardımına polis koştu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uygulama noktasına yakın bir yerde aracının lastiği patlayan yaşlı adamın yardımına polis ekipleri koştu.

NEVŞEHİR 28.05.2021, 12:04
Aracının lastiği patlayan yaşlı adamın yardımına polis koştu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde uygulama noktasına yakın bir yerde aracının lastiği patlayan yaşlı adamın yardımına polis ekipleri koştu.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesi Sarıyazı uygulama noktasına 50 metre uzaklıkta yaşlı adamın aracının lastiği patladı. Yaşlı adamın yardım istemesinin ardından burada görevli polis ekipleri tarafından yaşlı adamın aracının lastiğinin değiştirilmesinin ardından yaşlı adam yoluna devam etti.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri ise polis ekiplerinin bu çalışmasını tebrik etti.
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