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’Anadoluyuz Biz’ projesi için 40 öğrenci Nevşehir’e geldi

’Anadoluyuz Biz’ Projesi çerçevesinde Samsun’dan yola çıkan 40 öğrenci Nevşehir’e geldi.

NEVŞEHİR 22.07.2022, 15:37
’Anadoluyuz Biz’ projesi için 40 öğrenci Nevşehir’e geldi

’Anadoluyuz Biz’ Projesi çerçevesinde Samsun’dan yola çıkan 40 öğrenci Nevşehir’e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Anadoluyuz Biz’ projesi çerçevesinde Samsun’dan yola çıkıp Nevşehir’i gezmeye gelen 40 öğrenci kente ulaştı. Öğrenciler; Vali Vekili Kağan Mekan Çeviren tarafından karşılandı.

Vali Vekili Çeviren; öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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