Altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt serimi yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Vatan Caddesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye ekipleri son olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilenen Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Vatan Caddesi’nde üstyapı çalışması yaptı.

Bir süredir trafiğe kapalı bulunan ve Sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen Vatan Caddesi’nde çalışmaların tamamlanması ile birlikte Cumartesi sabahı yeniden trafiğe açılacak.