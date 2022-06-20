Altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluşuyor

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan 350 Evler Mahallesi Gökkuşağı Sokak’ta sıcak asfalt serimi için hazırlıklar başladı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince 350 Evler Mahallesi’nde bulunan Gökkuşağı Sokak’ta bir süre önce başlanılan içme suyu altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Sık sık arızalara neden olan ve bu sebeple su kesintilerinin yaşandığı caddenin eski içme suyu hatlarını tamamen yenileyen belediye ekipleri ayrıca bölgede ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturdu. Yapılan çalışmalarla sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulan Gökkuşağı Sokak’ta daha önce parke taşla kaplı olan yolun sıcak asfalt konforu ile buluşması için de çalışmalar başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aynı zamanda özel halk otobüslerinin servis güzergahı olan caddenin sıcak asfalt ile kaplanması için PMT serimine başlandı.