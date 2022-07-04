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Alt yapısı yenilenen caddede sıcak asfalt serimi tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi’nde sıcak asfalt serimi hafta sonu tamamlanarak yol yeniden trafiğe açıldı.

NEVŞEHİR 04.07.2022, 13:49
Alt yapısı yenilenen caddede sıcak asfalt serimi tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi’nde sıcak asfalt serimi hafta sonu tamamlanarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi’nin yetersiz kalan içme suyu altyapısını güçlendirmek için başlatılan çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Yoğun bir yerleşimin bulunduğu cadde üzerinde içme suyu hattı borularını yeni nesil polietilen borularla değiştiren belediye ekipleri mahallede sağanak yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla da yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirdi. Bin 630 metre uzunluğundaki caddenin yenilenen altyapısının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde başlanılan sıcak asfalt serimi de sona erdi.

Sıcak asfalt konforu ile buluşturulan cadde yeniden araç trafiğine açılırken cadde boyunca gerçekleştirilen yaya kaldırımı yenileme çalışmaları ise sürüyor.

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