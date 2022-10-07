Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığı için yapılan seçimde Talip Aldemir tekrar başkanlığa seçildi

Ürgüp ilçesinde bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsilciliğinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Talip Aldemir güven tazeledi. Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir’de bulunan 170 seyahat acentesi sahiplerinin oylarıyla tekrar başkan seçilen Talip Aldemir, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada; “Kapadokya bölgesini kapsayan Nevşehir başta olmak üzere Niğde, Aksaray ve Kırşehir illerinde faaliyet gösteren Seyahat Acentelerinin TÜRSAB’da temsil etme yetkisini tekrar aldık. Şu ana kadar bölge turizmi için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.