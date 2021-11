AK Parti’li Yanılmaz: "AK Parti devamlı dinamik, heyecanlı, gayretli ve her an seçime hazır olan bir partidir"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti’nin devamlı olarak dinamik, heyecanlı, gayretli ve her an seçime hazır olan bir parti olduğunu söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Nevşehir’de düzenlenen Teşkilat Akademisi devam ediyor. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen teşkilat akademisine, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ın yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, ilçe ve belde belediye başkanları ile ok sayıda partili katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, "Ar-Ge Başkanlığının başlattığı Teşkilat Akademisi çerçevesinde reformcu AK Belediyecilik konusunu işliyoruz. Bütün illeri geziyoruz. Biz AK Parti belediyeciliğini Türkiye’nin her tarafında vatandaşa hizmetin bir unsuru olarak görüyoruz. 804 AK Partili belediyemiz var. Bu 804 belediyemizde vatandaşa hizmetlerin daha iyi gitmesi, vatandaşın daha huzurlu olması, kolay ve kaliteli yaşayabileceği bir şehir haline gelmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Genel merkez olarak belli bölgelerde belli toplantılar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu toplantıları her yıl tekrarladıklarını vurgulayan Yanılmaz, “Anketlerle gidişatı kontrol ediyoruz. Başta belediyelerimizin bütçesi olmak üzere elindeki imkanları en iyi şekilde ve en verimli şekilde değerlendirmeleri için bir gayret içerisindeyiz. Teşkilat Akademisi toplantıları da çok verimli oluyor. AK Parti devamlı dinamik, heyecanlı, gayretli ve her an seçime hazır olan bir partidir. Teşkilatlarımızın bu gayretini, bu dinamizmi tekraren görme imkanını bu şekilde elde etmiş oluyoruz" diye konuştu.