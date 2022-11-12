Ak Parti’de Teşkilat Akademisi başlıyor

AK Parti, Teşkilat Akademisi’nde 3. dönem dersleri devam ediyor.

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı ’Türkiye Yüzyılı’ konseptiyle 12-13 Kasım tarihlerinde 33 ilde gerçekleştiriliyor. AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri, 81 ilde üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsıyor. 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler veriliyor. Eğitimlerin ana teması ’Türkiye Yüzyılı’ olarak planlandı. İlk eğitimler 5-6 Kasım tarihlerinde 34 ilde gerçekleştirildi. 12-13 Kasım tarihlerinde 33 ilde 2. hafta eğitimler düzenlenecek. AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Şen; “Eğitim programının hedefi Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. Gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri çerçevesinde, her ilimizde üç kademe il ve ilçe yönetimlerimizi programa alıyoruz. Teşkilat Akademisi adını verdiğimiz eğitimleri tüm Türkiye’de daha önce 2 kez gerçekleştirdik. Bu 3. dönemi.Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından veriliyor. Eğitim içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK üyelerimiz, Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazeteciler 4 ana ders başlığında eğitim veriyor. AK Parti; yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı üzerine yapılıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ise, “Nevşehir’de düzenlenecek Teşkilat Akademisi’ne Prof. Dr. Mehmet Şahin (Yazar), Faruk Çelik (Eski Bakan), Ersin Çelik (Yazar), Ömer İleri (Genel Başkan Yrd.) katılacak” ifadelerini kullandı. Kemikkıran, 13 Kasım Pazar günü Kapadokya Kültür Merkezi’nde Saat: 13.30’da gerçekleştirilecek programa tüm partilileri davet etti.