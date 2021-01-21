AK Parti Ürgüp teşkilatı, MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve beraberindeki heyet ile MHP Ürgüp İlçe başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman başkanlığında Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve partiler, MHP Ürgüp İlçe Başkanı Teyfik Öz ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman açıklamasında, “ Cumhur ittifakı gönül ittifakıdır. MHP Ürgüp İlçe Başkanı Teyfik Öz ve yönetimini Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk, Gençlik Kolları Başkanımız Hakkı Çelebi, yönetim kurulu ve Belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ederek hoş sohbete bulunduk. Kardeşliğimiz daim olsun” dedi.

MHP Ürgüp İlçe Başkanı Teyfik Öz’de açıklamasında, MHP Ürgüp İlçe teşkilatımızın yenilenen yönetim makamına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman’a, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’e ve AK Parti yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.