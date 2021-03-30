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AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz’ün babası hayatını kaybetti

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR 30.03.2021, 17:25
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz’ün babası hayatını kaybetti

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz(75) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vehbi Açıkgöz’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Çardak köyü Merkez Camiinde kılınan cenazen namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün babası Vehbi Açıkgöz’ün cenaze namazına AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra içe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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