"Ahududu" biletleri satışa çıktı

Nevşehir’de hafta sonu sahnelenecek olan “Ahududu” adlı tiyatro oyununun biletleri Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa çıktı.

Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban gibi tiyatro dünyasının ustalarını bir araya getiren “Ahududu” adlı tiyatro oyunu, 22 Ocak Cumartesi akşamı Nevşehir’de tiyatro severlerle buluşacak. Uzun yıllar sonra ilk kez sahneye çıkan Melek Baykal ve Nedim Saban’la duayen sanatçı Suna Keskin’i bir araya getiren oyun Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Tiyatro severler oyun için biletlerini 5 TL karşılığında Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek. 12 yaş altındaki çocukların ve biletsiz izleyicilerin alınmayacağı oyuna sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.