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Acıgöl’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi yakalandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 05.04.2021, 13:29
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Acıgöl’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi yakalandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yapılan çalışmalar sonrasında şüpheliler M.A., Y.K., S.D. ve H.B.’nin yapılan üst aramalarında 8 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., Y.K., S.D. ve H.B. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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