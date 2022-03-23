Acıgöl’de ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) ile Nevşehir’in Acıgöl İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle Acıgöl Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine ve ilçe kadınlarına yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri" düzenlendi.

Seminer öncesinde NÜKÇAM Müdürü Dr. Zehra Çalışkan ve NÜKÇAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin, Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Çalışkan ve Çetin, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında Kaymakam Emine Karataş Yıldız’a bilgi verip işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Emine Karataş Yıldız ise NÜKÇAM temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek işbirliği için teşekkür etti.

Seminerde NÜKÇAM Müdürü Dr. Zehra Çalışkan, “Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Kadın ve Çocuk Sağlığına Yansımaları” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddet sorununun her geçen gün daha görünür olduğunu belirten Çalışkan, sistematik şiddetin kadın ve çocuk sağlığına olan olumsuz etkilerinden bahsetti. Seminerde “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Etkili İletişim” başlıklı bir sunum yapan NÜKÇAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin ise şiddeti önlemede kamusal gücün tek başına yeterli olamadığının altını çizerek, şiddeti önlemede en önemli adımın aile içerisinde başlayan etkili iletişim olduğunu söyledi.