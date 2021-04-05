Acıgöl’de 2 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.