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5 ayrı suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı
Nevşehir’de 5 ayrı suçtan aranan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.
NEVŞEHİR 01.12.2021, 14:35
Nevşehir’de 5 ayrı suçtan aranan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 2 ’Hırsızlık’, ’Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’, 2 ’Mala Zarar Verme’ olmak üzere toplam beş 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs yakalanarak göz altına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.