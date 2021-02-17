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3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor:1 - Ofspor: 2
Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Ofspor’a 2-1 mağlup oldu.
NEVŞEHİR 17.02.2021, 16:57
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Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Ofspor’a 2-1 mağlup oldu.
Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Karadeniz temsilcisi Ofspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı Ofspor’dan Mustafa ve Nevşehir Belediyespor’dan Burak’ın kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi.Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar ile geçerken Ofspor maçın 72. dakikasında Osman’ın kaydettiği gol ile maçı 2-1 kazandı.