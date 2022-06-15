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26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde 26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR 15.06.2022, 17:19
26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde 26 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre ; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğünce haklarında ’Konut Dokunulmazlığının İhlali’, ’Kasten Yaralama’ ve ’Mala Zara Verme’ suçlarından adli işlem yapılan 8, ’mala zarar verme’, ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından adli işlem yapılan 18 yabancı toplan 26 şahıs adli işlemleri sonrasında, Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Gaziantep GGM’ye sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

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