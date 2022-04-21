23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları fuarı açılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ başlıyor. Çocukların hem kitaplarla bulaşacağı hem de doyasıya eğleneceği etkinlikler 29 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Nevşehir Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı düzenleyecek. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan etkinlik 22 Nisan 2022 Cuma günü başlayacak ve 29 Nisan 2022 tarihine kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek. Fuar için 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da açılış töreni düzenlenecek. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra il protokolünün de katılacağı açılış töreninde çocuklara sürpriz hediyeler de dağıtılacak. 40’ı aşkın Türkiye’nin seçkin yayınevinin katılarak stant açacağı etkinlikte çocuklar çeşitli türde diledikleri tüm kitaplara ulaşma fırsatı bulacak. Ataol Behramoğlu, Özgür Bolat, Bestami Yazgan ve Bircan Yıldırım gibi ünlü yazarlar fuarda hem çocuklarla söyleşiler gerçekleştirecek hem de kitaplarını çocuklar için imzalayacak. Fuar süresince ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir de Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan şenlik çerçevesinde Hacivat Karagöz gösterileri, Kukla Show, Bubble Show, sihirbaz gösterileri, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalar yer alacak.