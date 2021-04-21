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2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

NEVŞEHİR 21.04.2021, 15:04
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2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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