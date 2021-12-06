Nevşehir’de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre hakkında ’Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan adli işlem yapılan yabancı uyruklu M.M. ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine yapılan GBT sorgulamasında ’Kasten Yaralama’ suçundan arandığı tespit edilen yabancı uyruklu B.B. gözaltına alındı. Şahıslar; adli işlemleri sonrası Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün almış olduğu karara istinaden sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri GGM’ye (Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi.