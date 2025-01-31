Yenilikçi ve yaratıcı çözümleriyle Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında faaliyet gösteren Netcad Yazılım A.Ş., halka arz öncesinde finansal yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği yatırım turunu başarıyla tamamladı. Yatırım turuna Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Findoor Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-Investment 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılırken, toplamda üç farklı finansal kurum olmak üzere dört yatırımcı Netcad’e yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu yatırım turu ile Netcad, sermaye yapısını ve kurumsal altyapısını güçlendirerek halka arz sürecine daha sağlam bir finansal temel ile ilerlemek üzere önemli bir adım attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Netcad Yazılım Genel Müdürü Deniz Şanan, "Bu stratejik yatırım, şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kritik bir dönüm noktası olacak. Pazar payımızı artırmaya ve yenilikçi çözümlerle sektördeki liderliğimizi pekiştirmeye odaklandık. Ortaklarımızla birlikte Netcad'i daha da güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz" diyerek halka arz öncesinde hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.