İsrail ve Hamas arasında İsrailli esirlerin takasını da içeren Gazze Şeridi’nde ateşkese dair müzakerelere yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. İsrail basında yer alan haberlere göre Hamas ile yapılan müzakerelere katılan adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etmekle suçladı.

Haberlerde, kaynaklar, “Netanyahu'nun açıklaması müzakereleri suya düşürmeye yönelik, bunun başka bir açıklaması yok. Başbakan, bir sonraki görüşme öncesinde Philadelphia Koridoru ve Netzarim için çözümler üzerinde çalıştığımız kritik bir dönemde olduğumuzu biliyor. İlerleme olduğunu biliyor ama sonra arabulucularla üzerinde anlaşmaya varılanın tam tersi açıklamalar yapıyor” dedi.

İsrail muhalefet lideri Lapid: “Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli”

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, “Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli” dedi.

İsrail’de muhalefet esir takasına ilişkin hala bir anlaşmaya varamayan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini hedef almaya devam ediyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, “Bu kadar brifing, bu kadar tweet yeter. Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli" ifadelerini kullandı. Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce eve geri getirilmesi çağrısında bulunan Lapid, "Hepsi ölmeden önce hemen bir anlaşma yapılmalı” dedi.