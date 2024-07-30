ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'nin İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ele aldığı görüşme sonrası Hamas açıklama yaptı. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Roma'da arabulucular aracılığıyla yürütülen son tur görüşmelerin ardından ABD'nin ateşkes önerisine yeni koşullar ve talepler eklediğini belirterek, İsrail'in ateşkes önerisine verdiği yanıtın Netanyahu'nun anlaşmaya varmaktan kaçınmak için tarafları oyaladığını gösterdiğini söyledi. Hamas, "Arabulucuların aktardıklarından Netanyahu'nun yeni koşullar ve talepler öne sürerek bir anlaşmaya varmaktan kaçınma stratejisine geri döndüğü açıktır" dedi.

